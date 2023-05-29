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29 мая, 13:45

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией об объединённой ПВО

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о ратификации Соглашения с Киргизией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, подписанное 16 августа 2022 года, гласит, что система призвана совершенствовать противовоздушную оборону и будет являться составной частью Объединённой системы ПВО государств – членов СНГ. Координацию совместных действий этих войск и сил, входящих в региональные системы других государств Содружества, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС РФ (на данный момент — генерал армии Сергей Суровикин).

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Напомним, Правительство России передало Владимиру Путину соответствующее соглашение 10 апреля. Позже его одобрили Госдума и Совет Федерации.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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