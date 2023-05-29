Путин постановил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
Президент России Владимир Путин постановил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа. Решение призвано совершенствовать деятельность ВПК.
В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесённых к ведению коллегии ВПК. Заседания могут проводиться по поручению президента, премьер-министра и в исключительных случаях председателя коллегии.
Ранее Владимир Путин подписал Федеральный закон о ратификации Соглашения с Киргизией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны. Она призвана совершенствовать противовоздушную оборону и станет частью Объединённой системы ПВО государств – членов СНГ.