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29 мая, 14:28

Фестиваль народной песни "Добровидение" пройдёт в Петербурге с 9 по 11 июня

<p>Обложка © ТАСС / Ura.ru / Алексей Андронов</p>

Обложка © ТАСС / Ura.ru / Алексей Андронов

В Санкт-Петербурге состоится VIII Международный фестиваль народной песни "Добровидение" в период с 9 по 11 июня, в нём также примут участие исполнители из Донбасса. Об этом сообщил председатель оргкомитета фестиваля, депутат Государственной думы Олег Нилов.

"110 коллективов приедут в Санкт-Петербург в этом году из более чем 50 регионов страны, из разных стран. Впервые приедут представители чуть ли не половины мира, если брать население, Индия, Китай и другие дружественные страны пришлют своих артистов, свои коллективы", уточнил он.

Именитыми гостями станут такие коллективы, как Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и другие.

"Добровидение" объединит сразу несколько мероприятий: концерт в Государственной академической капелле, выступление в ЦПКиО имени Кирова, гала-концерт на "Сибур-арене". Последний станет театрализированным четырёхчасовым представлением, в нём задействуют около 700 исполнителей.

"Условно мы называем его по смыслу песней Иосифа Давыдовича Кобзона, который эту песню начнёт петь на экране, а потом подхватят все участники, "Что же такое мы". Это очень важный момент для фестиваля", — добавил главный режиссёр мероприятия Аскольд Конович.

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Ранее сообщалось, что более ста детей из Донбасса, размещённых в пунктах временного содержания, посетили в День пограничника патриотический урок Памяти и Славы в Музее Победы. Его провели участники конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта платформы "Россия — страна возможностей".

Татьяна Миссуми
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