Фестиваль народной песни "Добровидение" пройдёт в Петербурге с 9 по 11 июня

В Санкт-Петербурге состоится VIII Международный фестиваль народной песни "Добровидение" в период с 9 по 11 июня, в нём также примут участие исполнители из Донбасса. Об этом сообщил председатель оргкомитета фестиваля, депутат Государственной думы Олег Нилов.

"110 коллективов приедут в Санкт-Петербург в этом году из более чем 50 регионов страны, из разных стран. Впервые приедут представители чуть ли не половины мира, если брать население, — Индия, Китай и другие дружественные страны пришлют своих артистов, свои коллективы", — уточнил он.

Именитыми гостями станут такие коллективы, как Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и другие.

"Добровидение" объединит сразу несколько мероприятий: концерт в Государственной академической капелле, выступление в ЦПКиО имени Кирова, гала-концерт на "Сибур-арене". Последний станет театрализированным четырёхчасовым представлением, в нём задействуют около 700 исполнителей.

"Условно мы называем его по смыслу песней Иосифа Давыдовича Кобзона, который эту песню начнёт петь на экране, а потом подхватят все участники, "Что же такое мы". Это очень важный момент для фестиваля", — добавил главный режиссёр мероприятия Аскольд Конович.