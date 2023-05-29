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29 мая, 14:50

Вайкуле парой фраз оскорбила пенсионеров и людей с золотыми зубами

Лайма Вайкуле посоветовала старикам делать пластику, чтобы не пугать внуков

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Латвийская певица Лайма Вайкуле посоветовала пенсионерам делать пластические операции, потому что внуки "боятся старых людей". Об этом она сказала на своём YouTube-канале.

"Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: "А для чего? Я бабушка". Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей. Надо быть милым, хорошо выглядеть — и без золотых зубов, чтобы дети не пугались. Надо не бояться делать пластику", — пояснила исполнительница.

69-летняя Вайкуле призналась, что обожает делать омолаживающие операции, потому что "любит наркоз". Певица подчеркнула, что сегодня на пластику соглашаются даже 20-летние, хотя всегда нужно помнить о рисках.

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Ранее Вайкуле заявила, что не понимает преклонения перед мемориалами павших в Великой Отечественной войне. По её словам, это просто памятники, а не места захоронения, они "не имеют художественной ценности", а Латвия якобы вправе их сносить. Певица также предложила с пониманием отнестись к пособникам немецких фашистов из Прибалтики.

Татьяна Миссуми
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