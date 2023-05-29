Государственная дума в четверг, 1 июня, на пленарном заседании рассмотрит законопроект президента о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как сообщает источник Лайфа, такое решение в понедельник, 29 мая, принял Совет Думы.

"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 1 июня внесённый президентом законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — сказал источник.

Депутат ГД, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в разговоре с Лайфом заявил, что Азовское море — внутренний водоём Российской Федерации и на этот счёт не может быть никакого иного мнения. По словам парламентария, данный договор устарел и не несёт никакой законной силы.

"Да и само понятие "Украина", подозреваю, скоро канет в Лету, будет стёрто с карт навсегда. Но мы должны следовать юридическому протоколу, как люди, соблюдающие международные правовые нормы, и поэтому 1 июня документ попросту денонсируем, признав то, что уже существует де-факто", — подчеркнул депутат.

Первый замглавы Комитета по обороне добавил, что Россия без помощи со стороны способна разобраться, как что делать в Азовском море.