В России предложили создать институт репатриации
МВД предложило создать институт репатриации без сдачи экзамена по русскому языку
МВД предложило создать в России институт репатриации в рамках государственной программы переселения соотечественников. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
К репатриантам ведомство предложило отнести следующие категории лиц:
- бывших граждан России;
- россиян, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года;
- родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и являвшихся гражданами бывшего СССР;
- имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.
Подчёркивается, что репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком. Также они смогут получать вид на жительство без предварительного разрешения на временное проживание. Помимо этого, в документе прописаны основания для утраты статуса участника программы переселения, пишет RT.
Программу помощи добровольному переселению в Россию приняли в 2006 году. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее отмечал, что с начала её действия на ПМЖ в РФ переехали свыше 1,1 миллиона человек, из них около 80 тысяч — в 2022–2023 годах.
А ранее американский священник Иосиф Глисон заявил о желании тысяч христиан переехать в Россию. В своё время он тоже эмигрировал из Соединённых Штатов и теперь служит клириком в храме Богоявления в деревне Красново Ярославской области.
ТАСС / Юрий Смитюк