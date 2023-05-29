В России предложили создать институт репатриации

МВД предложило создать в России институт репатриации в рамках государственной программы переселения соотечественников. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К репатриантам ведомство предложило отнести следующие категории лиц:

бывших граждан России;

россиян, постоянно проживавших за рубежом ‎по состоянию на 24 февраля 2022 года;

родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР ‎и являвшихся гражданами бывшего СССР;

имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Подчёркивается, что репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком. Также они смогут получать вид на жительство без предварительного разрешения на временное проживание. Помимо этого, в документе прописаны основания для утраты статуса участника программы переселения, пишет RT.

Программу помощи добровольному переселению в Россию приняли в 2006 году. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее отмечал, что с начала её действия на ПМЖ в РФ переехали свыше 1,1 миллиона человек, из них около 80 тысяч — в 2022–2023 годах.