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29 мая, 15:13

В России предложили создать институт репатриации

МВД предложило создать институт репатриации без сдачи экзамена по русскому языку

МВД предложило создать в России институт репатриации в рамках государственной программы переселения соотечественников. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К репатриантам ведомство предложило отнести следующие категории лиц:

  • бывших граждан России;
  • россиян, постоянно проживавших за рубежом ‎по состоянию на 24 февраля 2022 года;
  • родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР ‎и являвшихся гражданами бывшего СССР;
  • имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.
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Подчёркивается, что репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком. Также они смогут получать вид на жительство без предварительного разрешения на временное проживание. Помимо этого, в документе прописаны основания для утраты статуса участника программы переселения, пишет RT.

Программу помощи добровольному переселению в Россию приняли в 2006 году. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее отмечал, что с начала её действия на ПМЖ в РФ переехали свыше 1,1 миллиона человек, из них около 80 тысяч — в 2022–2023 годах.

А ранее американский священник Иосиф Глисон заявил о желании тысяч христиан переехать в Россию. В своё время он тоже эмигрировал из Соединённых Штатов и теперь служит клириком в храме Богоявления в деревне Красново Ярославской области.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Никонов
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