Последствиями монодиеты могут стать ожирение и диабет, предупредила врач

Чтобы быстро сбросить вес, многие люди прибегают к помощи монодиеты. Но к её полезности есть вопросы, так как она вызывает дефицит полезных веществ, а быстрая потеря веса достигается истощением мышц и выходом воды. Подробнее об этом "Газете.ru" рассказала главный врач "Инвитро-Урал" Надежда Подкорытова.

Специалист сообщила, что для нормальной жизнедеятельности человеку нужен целый комплекс питательных веществ и микроэлементов, тогда как монодиета сфокусирована на одну группу макронутриентов — белковые, жировые или углеводные продукты. Поэтому вместо монодиеты она предлагает увеличить физическую активность и выбрать правильно сбалансированное питание.

"Монодиета противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии и диабете, мочекаменной болезни и во время беременности. Исследования подтвердили, что при серьёзном ограничении калорий происходит не только уменьшение костной массы, но и снижается фертильность. Монодиета нередко приводит к расстройствам ЖКТ и таким болезням, как диабет 2-го типа и ожирение, а также вызывает дефицит железа", — отметила Подкорытова.

А ещё после монодиеты сброшенные килограммы могут стремительно вернуться и, возможно, в количестве большем, чем убывали. Это способ организма подготовиться к следующей такой нагрузке.

"Особенно опасно соблюдать монодиету дольше одной-двух недель: нехватка нужных веществ может вызвать необратимые последствия для здоровья. Приведу несколько примеров: избыток риса провоцирует дефицит калия и камнеобразование, творог нарушает обмен кальция, а кефир — работу кишечника, яблоки сбивают баланс белков, арбуз нарушает жировой обмен, а бананы повышают уровень глюкозы в крови", — предостерегла врач.