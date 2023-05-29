Студентка утонула, купаясь с другом в запрещённом месте в Крыму

На берегу моря около села Славное в Крыму найдено тело 19-летней девушки, которая, предположительно, могла утонуть. Об этом сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

"Следователи проводят проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения её друга", — уточнили в ведомстве.