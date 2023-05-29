Студентка утонула, купаясь с другом в запрещённом месте в Крыму
Тело 19-летней студентки обнаружено на берегу моря у села Славное в Крыму
На берегу моря около села Славное в Крыму найдено тело 19-летней девушки, которая, предположительно, могла утонуть. Об этом сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.
"Следователи проводят проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения её друга", — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, девушка приехала в Раздольненский район погостить у друга. Они отправились на Бакальскую косу, где из-за опасных подводных течений запрещено купаться, о чём предупреждают соответствующие таблички и знаки. Поиски 19-летнего молодого человека продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Юргинском районе Кемеровской области автомобиль вместе с водителем и пассажиром скатился в реку Томь и утонул, спастись никто не успел.
ТАСС / Сергей Мальгавко