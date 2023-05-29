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29 мая, 15:34

Студентка утонула, купаясь с другом в запрещённом месте в Крыму

Тело 19-летней студентки обнаружено на берегу моря у села Славное в Крыму

На берегу моря около села Славное в Крыму найдено тело 19-летней девушки, которая, предположительно, могла утонуть. Об этом сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

"Следователи проводят проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения её друга", уточнили в ведомстве.

По данным следствия, девушка приехала в Раздольненский район погостить у друга. Они отправились на Бакальскую косу, где из-за опасных подводных течений запрещено купаться, о чём предупреждают соответствующие таблички и знаки. Поиски 19-летнего молодого человека продолжаются.

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Ранее сообщалось, что в Юргинском районе Кемеровской области автомобиль вместе с водителем и пассажиром скатился в реку Томь и утонул, спастись никто не успел.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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