Врачи рассказали, о каком страшном заболевании говорит сладкий привкус во рту

Необычный привкус во рту может говорить о ряде серьёзных заболеваний, способных привести даже к смерти. Об этом пишет The Sun со ссылкой на медиков.

Так, сладкий привкус и такое же дыхание сигнализируют о диабетическом кетоацидозе — опаснейшей болезни, при которой клетки тела начинают голодать без глюкозы и использовать жир как топливо. Обычно он наблюдается у больных диабетом первого и иногда второго типа. Другими симптомами недуга являются повышенная жажда, сухой язык, частое мочеиспускание, тошнота и боли в животе.

А медный привкус может говорить о целом ряде инфекционных заболеваний, в том числе дыхательных путей. Одним из таких является тонзиллит, который также выражается в сильном кашле и отхаркивании мокроты (что и приводит к попаданию крови на вкусовые сосочки и, как следствие, специфическому привкусу).

Солёный привкус, добавили эксперты, является признаком обезвоживания, при котором организм пытается сохранить оставшуюся воду. Кроме того, симптом может сопровождаться липкостью во рту, сухостью или болью в горле, а также трудностями при жевании или глотании. Причём совокупность тревожных звоночков способна говорить, например, о диабете, болезни Альцгеймера, синдроме Шегрена, инсульте или даже ВИЧ.