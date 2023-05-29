Подоляк мечтает о демилитаризованной зоне на границе с РФ
Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных регионах РФ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мечтает создать в приграничных регионах РФ демилитаризованную зону.
"Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем… Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 километров", — написал он в Twitter.
По мнению Подоляка, на первом этапе участие в работе демилитаризованной зоны должен принять международный контрольный контингент.
А ранее другой украинский чиновник — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — заявлял о мечтах демилитаризировать целое Чёрное море. При этом, по его мнению, оно должно стать внутренними водами НАТО.
Getty Images / Emin Sansar