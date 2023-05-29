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29 мая, 16:20

Подоляк мечтает о демилитаризованной зоне на границе с РФ

Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных регионах РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мечтает создать в приграничных регионах РФ демилитаризованную зону.

"Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем… Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 километров", — написал он в Twitter.

По мнению Подоляка, на первом этапе участие в работе демилитаризованной зоны должен принять международный контрольный контингент.

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А ранее другой украинский чиновник — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — заявлял о мечтах демилитаризировать целое Чёрное море. При этом, по его мнению, оно должно стать внутренними водами НАТО.

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Getty Images / Emin Sansar

Александра Вишнякова
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