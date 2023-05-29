Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны. Видео © Telegram / Минобороны России

"В Москве с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при Минобороны России, которое состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ", — говорится в опубликованном сообщении.

Во вступительном слове Шойгу проинформировал присутствующих о результатах деятельности ведомства по ряду направлений и отметил, что взаимодействию армии и общества по-прежнему уделяется большое внимание. Министр добавил, что в России "невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан", которые выполняют эту работу.

"Хочется рассказать о всех и хочется поблагодарить всех — вспомним каждого и скажем спасибо каждому, кто сегодня прилагает максимум усилий", — сказал он.

Также Шойгу поблагодарил членов совета за активное участие в жизни ВС России, работу в сфере патриотического воспитания молодёжи и поддержку участников спецоперации и их родных.