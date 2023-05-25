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25 мая, 07:40

Шойгу: Запад ведёт против России и Белоруссии необъявленную войну

Западные страны ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. Такое заявление в Минске сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну. Военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность", — сказал российский министр.

Шойгу подчеркнул, что в Восточной Европе реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности войск Североатлантического альянса. Так, вблизи границ Союзного государства разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, а ещё активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность, сообщил глава Минобороны РФ.

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Напомним, сегодня утром Шойгу прибыл c рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ. В ходе встречи глава военного ведомства РФ и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о хранении ядерного оружия России в Белоруссии.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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