Шойгу: Запад ведёт против России и Белоруссии необъявленную войну

Западные страны ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. Такое заявление в Минске сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну. Военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность", — сказал российский министр.

Шойгу подчеркнул, что в Восточной Европе реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности войск Североатлантического альянса. Так, вблизи границ Союзного государства разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, а ещё активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность, сообщил глава Минобороны РФ.