Шойгу: Запад ведёт против России и Белоруссии необъявленную войну
Западные страны ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. Такое заявление в Минске сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну. Военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность", — сказал российский министр.
Шойгу подчеркнул, что в Восточной Европе реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности войск Североатлантического альянса. Так, вблизи границ Союзного государства разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, а ещё активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность, сообщил глава Минобороны РФ.
Напомним, сегодня утром Шойгу прибыл c рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ. В ходе встречи глава военного ведомства РФ и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о хранении ядерного оружия России в Белоруссии.