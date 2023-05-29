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29 мая, 18:53

В Мелитополе раздался взрыв

Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, не приведя других подробностей.

"В Мелитополе громко! Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва. Подробности позже", написал он в телеграм-канале.

Лайф публикует эксклюзивное видео из находящегося под обстрелом Шебекина

Лайф публикует эксклюзивное видео из находящегося под обстрелом Шебекина

Лайф писал о смерти фермера в ходе обстрела села Графовка Белгородской области со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, его жену и мать госпитализировали.

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Официальный сайт Администрации города Мелитополь

Матвей Константинов
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