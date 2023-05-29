В Мелитополе раздался взрыв

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, не приведя других подробностей.

"В Мелитополе громко! Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва. Подробности позже", — написал он в телеграм-канале.