В Ираке решили бороться со списыванием на экзаменах отключением интернета

Правительство Ирака утвердило решение отключать на четыре часа интернет в стране в дни проведения экзаменов у старшеклассников. Об этом информирует телеканал Alsumaria, ссылаясь на заявление Министерства образования республики.

"Совет министров одобрил отключение интернета с четырёх до восьми утра на период проведения экзаменов в средней и старшей школе, чтобы объединить усилия ради успеха экзаменационного процесса", — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, проведённого министром Ибрагимом аль-Джубури перед началом экзаменов.