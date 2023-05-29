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29 мая, 20:00

В Ираке решили бороться со списыванием на экзаменах отключением интернета

Правительство Ирака отключит интернет в стране на время экзаменов

Правительство Ирака утвердило решение отключать на четыре часа интернет в стране в дни проведения экзаменов у старшеклассников. Об этом информирует телеканал Alsumaria, ссылаясь на заявление Министерства образования республики.

"Совет министров одобрил отключение интернета с четырёх до восьми утра на период проведения экзаменов в средней и старшей школе, чтобы объединить усилия ради успеха экзаменационного процесса", — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, проведённого министром Ибрагимом аль-Джубури перед началом экзаменов.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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