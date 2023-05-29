Регион

Уведомления отключены

29 мая, 19:50

Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудив урегулирование конфликта. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в телефонном разговоре президента Турции Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду, что новый период пойдёт во благо турецкому народу", — сказано в сообщении.

Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине, а также региональные вопросы.

Также 29 мая Эрдоган поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Тот тепло поздравил турецкого коллегу с победой на выборах. Также глава нашего государства выразил уверенность, что поддержка, которой заручился Эрдоган, может крайне положительно повлиять на сотрудничество Москвы и Анкары.

Обложка ©

tccb.gov.tr

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров