Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским конфликт на Украине
Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудив урегулирование конфликта. Об этом сообщила администрация турецкого президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в телефонном разговоре президента Турции Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду, что новый период пойдёт во благо турецкому народу", — сказано в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине, а также региональные вопросы.
Также 29 мая Эрдоган поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Тот тепло поздравил турецкого коллегу с победой на выборах. Также глава нашего государства выразил уверенность, что поддержка, которой заручился Эрдоган, может крайне положительно повлиять на сотрудничество Москвы и Анкары.