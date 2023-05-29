Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудив урегулирование конфликта. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в телефонном разговоре президента Турции Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду, что новый период пойдёт во благо турецкому народу", — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине, а также региональные вопросы.