Три человека насмерть отравились при чистке туалета в Волгоградской области

В Даниловском районе Волгоградской области три человека насмерть отравились токсичными веществами при чистке уличного туалета в частном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Ещё один мужчина госпитализирован", — приводит агентство слова источника.

По информации Комитета здравоохранения региона, сейчас пострадавший находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжёлое. Как уточняет V1.ru, всё произошло в посёлке Белые Пруды.