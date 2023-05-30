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29 мая, 21:47

Три человека насмерть отравились при чистке туалета в Волгоградской области

В Даниловском районе Волгоградской области три человека насмерть отравились токсичными веществами при чистке уличного туалета в частном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Ещё один мужчина госпитализирован", — приводит агентство слова источника.

По информации Комитета здравоохранения региона, сейчас пострадавший находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжёлое. Как уточняет V1.ru, всё произошло в посёлке Белые Пруды.

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А ранее хабаровчанин перепутал трансформатор с туалетом и лишился пальцев. Дверь в будку забыли закрыть энергетики.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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