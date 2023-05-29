Пекин не захотел встречи министров обороны КНР и США в Сингапуре

Китай отказался от предложения США провести встречу министров обороны Ллойда Остина и Ли Шанфу на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая состоится в Сингапуре в начале июня.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона, ответ Пекина пришёл минувшей ночью.

В американском оборонном ведомстве заявили, что твёрдо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт.