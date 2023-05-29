Пекин не захотел встречи министров обороны КНР и США в Сингапуре
WSJ: Пекин отказал США в проведении встречи министров обороны в Сингапуре
Китай отказался от предложения США провести встречу министров обороны Ллойда Остина и Ли Шанфу на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая состоится в Сингапуре в начале июня.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона, ответ Пекина пришёл минувшей ночью.
В американском оборонном ведомстве заявили, что твёрдо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт.
Ранее газета Financial Times уже писала, что встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Причиной назывались американские санкции, введённые против Китая.