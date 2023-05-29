Регион

Уведомления отключены

29 мая, 20:55

Пекин не захотел встречи министров обороны КНР и США в Сингапуре

WSJ: Пекин отказал США в проведении встречи министров обороны в Сингапуре

Китай отказался от предложения США провести встречу министров обороны Ллойда Остина и Ли Шанфу на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая состоится в Сингапуре в начале июня.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона, ответ Пекина пришёл минувшей ночью.

США не захотели снимать санкции с главы МО Китая, чтобы он мог встретиться с шефом Пентагона

США не захотели снимать санкции с главы МО Китая, чтобы он мог встретиться с шефом Пентагона

В американском оборонном ведомстве заявили, что твёрдо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт.

Ранее газета Financial Times уже писала, что встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Причиной назывались американские санкции, введённые против Китая.

Обложка ©

mod.gov.cn

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров