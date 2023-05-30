В Мелитополе не подтвердили информацию о взрыве

Сообщения о взрыве в Мелитополе не подтвердились. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"За прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилёт в результате обстрела, работа ПВО или теракт — не подтверждается", — написал он в телеграм-канале.

Рогов добавил, что в медицинские учреждения никто с минно-взрывными травмами также не поступал.