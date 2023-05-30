Регион

Уведомления отключены

29 мая, 21:10

В Мелитополе не подтвердили информацию о взрыве

Рогов: Информация о взрыве в Мелитополе не подтвердилась

Сообщения о взрыве в Мелитополе не подтвердились. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"За прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилёт в результате обстрела, работа ПВО или теракт — не подтверждается", — написал он в телеграм-канале.

В Запорожской области предупредили о возможном наступлении ВСУ

В Запорожской области предупредили о возможном наступлении ВСУ

Рогов добавил, что в медицинские учреждения никто с минно-взрывными травмами также не поступал.

Напомним, ранее Рогов сообщил о звуке, похожем на взрыв, в Мелитополе. По его словам, всё произошло в 21:18 по местному времени.

Обложка ©

t.me / Администрация города Мелитополя

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров