В Мелитополе не подтвердили информацию о взрыве
Рогов: Информация о взрыве в Мелитополе не подтвердилась
Сообщения о взрыве в Мелитополе не подтвердились. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"За прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилёт в результате обстрела, работа ПВО или теракт — не подтверждается", — написал он в телеграм-канале.
Рогов добавил, что в медицинские учреждения никто с минно-взрывными травмами также не поступал.
Напомним, ранее Рогов сообщил о звуке, похожем на взрыв, в Мелитополе. По его словам, всё произошло в 21:18 по местному времени.