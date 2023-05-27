В Запорожской области предупредили о возможном наступлении ВСУ
Балицкий: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области через 5–7 дней
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл планы украинской армии в регионе. По его словам, в ближайшие пять-семь дней ВСУ могут начать контрнаступление.
Балицкий сообщил, что вражеские войска ведут серьёзную артиллерийскую подготовку, обстреливают территорию глубоких тылов, отметив, что делается это всё не просто так.
"Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнётся наступление", — приводит его слова РИА "Новости".
В последнее время украинские власти делали так много заявлений о контрнаступлении ВСУ, что сами запутались в своих "показаниях". Например, советник главы офиса украинского президента заявил, что отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления уже начались, а замглавы его офиса опроверг сообщение, отметив, что оно ещё не начато.
Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency