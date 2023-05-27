В Запорожской области предупредили о возможном наступлении ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл планы украинской армии в регионе. По его словам, в ближайшие пять-семь дней ВСУ могут начать контрнаступление.

Балицкий сообщил, что вражеские войска ведут серьёзную артиллерийскую подготовку, обстреливают территорию глубоких тылов, отметив, что делается это всё не просто так.

"Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнётся наступление", — приводит его слова РИА "Новости".