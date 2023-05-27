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27 мая, 08:15

В Запорожской области предупредили о возможном наступлении ВСУ

Балицкий: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области через 5–7 дней

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл планы украинской армии в регионе. По его словам, в ближайшие пять-семь дней ВСУ могут начать контрнаступление.

Балицкий сообщил, что вражеские войска ведут серьёзную артиллерийскую подготовку, обстреливают территорию глубоких тылов, отметив, что делается это всё не просто так.

"Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнётся наступление", — приводит его слова РИА "Новости".

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В последнее время украинские власти делали так много заявлений о контрнаступлении ВСУ, что сами запутались в своих "показаниях". Например, советник главы офиса украинского президента заявил, что отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления уже начались, а замглавы его офиса опроверг сообщение, отметив, что оно ещё не начато.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Николь Вербер
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