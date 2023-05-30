Турция и Египет обменяются послами
Президенты Турции и Египта договорились обменяться послами
Президенты Египта и Турции Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению повысить уровень дипотношений между государствами и обменяться послами. Об этом информирует официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми.
Египетский лидер поздравил Эрдогана с переизбранием главой государства, после чего стороны договорились об укреплении отношений и сотрудничества, для чего в скором будущем обменяются послами.
Как писал Лайф, Турция и Египет пошли на примирение в середине марта. Страны намерены реализовывать совместные проекты и расширять торговые контакты, а также подумать о развитии отношений в гуманитарном направлении и в сфере туризма.
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