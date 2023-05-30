Турция и Египет обменяются послами

Президенты Египта и Турции Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению повысить уровень дипотношений между государствами и обменяться послами. Об этом информирует официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми.

Египетский лидер поздравил Эрдогана с переизбранием главой государства, после чего стороны договорились об укреплении отношений и сотрудничества, для чего в скором будущем обменяются послами.