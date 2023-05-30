Регион

Уведомления отключены

29 мая, 22:09

Турция и Египет обменяются послами

Президенты Турции и Египта договорились обменяться послами

Президенты Египта и Турции Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению повысить уровень дипотношений между государствами и обменяться послами. Об этом информирует официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми.

Египетский лидер поздравил Эрдогана с переизбранием главой государства, после чего стороны договорились об укреплении отношений и сотрудничества, для чего в скором будущем обменяются послами.

WSJ: Египет и Сирия начали переговоры о восстановлении дипотношений

WSJ: Египет и Сирия начали переговоры о восстановлении дипотношений

Как писал Лайф, Турция и Египет пошли на примирение в середине марта. Страны намерены реализовывать совместные проекты и расширять торговые контакты, а также подумать о развитии отношений в гуманитарном направлении и в сфере туризма.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Египет
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров