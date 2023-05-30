Экс-канцлера ФРГ Шрёдера не будут приглашать на съезд партии СДПГ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер не получит приглашение на февральский съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ), главой которой он когда-то являлся. Нынешний лидер СДПГ Заския Эскен заявила, что видит в Шрёдере лишь бизнесмена, который преследует свои интересы.

"Мы поступим так же, как и поступили в случае с празднованием 160-летия партии", — приводит её слова агентство DPA. Состоявшееся на прошлой неделе мероприятие прошло без Шрёдера.

На партийные съезды традиционно приглашают бывших руководителей. Шрёдер последний раз присутствовал на подобном мероприятии в 2017 году.