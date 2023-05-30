Швеция проведёт первый в Европе чемпионат по сексу
Первый чемпионат Европы по сексу стартует 8 июня в Швеции
Швеция проведёт первый в истории чемпионат Европы по сексу, он стартует 8 июня. Об этом информирует Сексуальная федерация страны.
Соревнования начнутся близ Гётеборга и будут проходить в три этапа. В них примут участие представители двадцати стран мира. Заявлено 16 дисциплин, в числе которых соблазнение, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, количество оргазмов за определённое время, самая красивая и сложная поза и другие.
Шведская федерация секса является единственной организацией в мире, для которой секс — вид спорта. Она насчитывает 30 с лишним ассоциаций и более трёх тысяч участников.
Ранее Лайф писал, что в Италии 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после секс-марафона. Мужчина и его супруга приняли наркотики, после чего занимались сексом более суток.
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