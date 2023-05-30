Швеция проведёт первый в Европе чемпионат по сексу

Швеция проведёт первый в истории чемпионат Европы по сексу, он стартует 8 июня. Об этом информирует Сексуальная федерация страны.

Соревнования начнутся близ Гётеборга и будут проходить в три этапа. В них примут участие представители двадцати стран мира. Заявлено 16 дисциплин, в числе которых соблазнение, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, количество оргазмов за определённое время, самая красивая и сложная поза и другие.

Шведская федерация секса является единственной организацией в мире, для которой секс — вид спорта. Она насчитывает 30 с лишним ассоциаций и более трёх тысяч участников.