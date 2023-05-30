В России с 1 сентября начнут маркировать детскую воду
С 1 сентября 2023 года в России начнётся внедрение обязательной маркировки воды для детского питания. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Всё это происходит в рамках процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, начавшегося с 1 декабря 2021 года. Детская вода оставалась последней без маркировки.
Ранее Лайф рассказывал, что с 1 апреля в России началась маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Она будет вводиться в несколько этапов.
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ТАСС / Александр Артеменков