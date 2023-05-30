В России с 1 сентября начнут маркировать детскую воду

С 1 сентября 2023 года в России начнётся внедрение обязательной маркировки воды для детского питания. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всё это происходит в рамках процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, начавшегося с 1 декабря 2021 года. Детская вода оставалась последней без маркировки.