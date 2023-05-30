Повар с ножом пытался сжечь дом Камбербэтча в Лондоне

Мужчина вооружился ножом, проломил железные ворота, стал вырывать растения в саду, сорвал домофон и угрожал сжечь здание. В это время актёр и его жена были дома, они вызвали полицию. Услышав звуки сирен, безумный повар сбежал. Нашли его по ДНК: он плюнул на домофон. Причина нападения неизвестна. На Бисселла наложили штраф и запретили приближаться к семье Камбербэтча и к их району.