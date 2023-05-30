Повар с ножом пытался сжечь дом Камбербэтча в Лондоне
Бывший шеф-повар отеля напал с ножом на дом Бенедикта Камбербэтча в Лондоне
В Лондоне совершено нападение на дом актёра Бенедикта Камбербэтча. Как сообщает Daily Mail, злоумышленником оказался 35-летний бывший шеф-повар отеля Beaumont Джек Бисселл.
Мужчина вооружился ножом, проломил железные ворота, стал вырывать растения в саду, сорвал домофон и угрожал сжечь здание. В это время актёр и его жена были дома, они вызвали полицию. Услышав звуки сирен, безумный повар сбежал. Нашли его по ДНК: он плюнул на домофон. Причина нападения неизвестна. На Бисселла наложили штраф и запретили приближаться к семье Камбербэтча и к их району.
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