Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против сборной Латвии по хоккею
Полиция Финляндии возбудила уголовное дело в отношении сборной Латвии по хоккею из-за логотипа спонсора на игровой форме во время чемпионата мира, пишет Iltalehti.
Согласно финскому законодательству о лотереях, только компания Veikkaus имеет право рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Реклама иностранных контор запрещена, а на форме латвийских игроков присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet.
"Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию", — сказал комиссар полиции Арто Партанен.
Напомним, турнир проходил в финском Тампере и латвийской Риге. В матче за бронзу сборная Латвии победила команду США. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3. Победила сборная Канады, благодаря чему обошла команды СССР/России по количеству выигранных титулов.