Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против сборной Латвии по хоккею

Полиция Финляндии возбудила уголовное дело в отношении сборной Латвии по хоккею из-за логотипа спонсора на игровой форме во время чемпионата мира, пишет Iltalehti.

Согласно финскому законодательству о лотереях, только компания Veikkaus имеет право рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Реклама иностранных контор запрещена, а на форме латвийских игроков присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet.