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30 мая, 00:29

Сотрудники "Вечерней Москвы" провели субботник в парке "Пойма реки Городни"

<p>Журналисты "Вечерней Москвы" на субботнике. Обложка © <a href="https://vm.ru/news/1055611-sotrudniki-vecherki-proveli-subbotnik-v-parke-pojma-reki-gorodni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вечерняя Москва"</a></p>

Журналисты "Вечерней Москвы" на субботнике. Обложка © "Вечерняя Москва"

В минувшую пятницу представители редакции и дирекции "Вечерней Москвы" вышли на ежегодный субботник, который проходил в парке "Пойма реки Городни".

Вооружившись граблями, перчатками и пластиковыми мешками, коллектив очистил живописную территорию от мусора и листьев. А из огромных чёрных мусорных пакетов получилась настоящая высокая куча.

Три сотрудника "Вечерней Москвы" стали "мастерами связи"

Три сотрудника "Вечерней Москвы" стали "мастерами связи"

Ранее Лайф писал, что журналисты "Вечерней Москвы" получили благодарственные письма в Мосгордуме. Её председатель Алексей Шапошников также поздравил работников издания со столетием газеты.

Артур Лапсаков
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