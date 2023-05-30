Сотрудники "Вечерней Москвы" провели субботник в парке "Пойма реки Городни"
Журналисты "Вечерней Москвы" на субботнике. Обложка © "Вечерняя Москва"
В минувшую пятницу представители редакции и дирекции "Вечерней Москвы" вышли на ежегодный субботник, который проходил в парке "Пойма реки Городни".
Вооружившись граблями, перчатками и пластиковыми мешками, коллектив очистил живописную территорию от мусора и листьев. А из огромных чёрных мусорных пакетов получилась настоящая высокая куча.
Ранее Лайф писал, что журналисты "Вечерней Москвы" получили благодарственные письма в Мосгордуме. Её председатель Алексей Шапошников также поздравил работников издания со столетием газеты.