Сотрудники "Вечерней Москвы" провели субботник в парке "Пойма реки Городни"

В минувшую пятницу представители редакции и дирекции "Вечерней Москвы" вышли на ежегодный субботник, который проходил в парке "Пойма реки Городни".

Вооружившись граблями, перчатками и пластиковыми мешками, коллектив очистил живописную территорию от мусора и листьев. А из огромных чёрных мусорных пакетов получилась настоящая высокая куча.