Три сотрудника "Вечерней Москвы" стали "мастерами связи"

Среди награждённых — заместитель генерального директора по производству и распространению "Вечерней Москвы" Иван Курдюмов. В СМИ он трудится уже около 30 лет, в 2011 году принимал участие в перезапуске "Вечёрки" и окружных газет. По его признаниям, любые награды вдохновляют на труд.