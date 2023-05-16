Три сотрудника "Вечерней Москвы" стали "мастерами связи"
Три сотрудника "Вечерней Москвы" стали обладателями звания "Мастер связи", которое присваивается работникам отрасли связи и телекоммуникаций. Вручил им награду руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин, пишет газета.
Среди награждённых — заместитель генерального директора по производству и распространению "Вечерней Москвы" Иван Курдюмов. В СМИ он трудится уже около 30 лет, в 2011 году принимал участие в перезапуске "Вечёрки" и окружных газет. По его признаниям, любые награды вдохновляют на труд.
"Мастерами связи" также стали директор по производству Сергей Пивнов и директор по распространению Екатерина Мосолова.
По словам Шубина, награда стала очередным признанием профессиональных заслуг журналистов издания, которые трудятся в интересах москвичей.
Ранее сотрудники редакции "Вечерней Москвы" получили благодарственные письма за освещение деятельности столичного парламента. Награждение состоялось в Мосгордуме 20 апреля. Кроме того, главный редактор газеты Александр Куприянов стал победителем Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского "Золотой гонг".
"Вечерняя Москва" / Александр Кочубей