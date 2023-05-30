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30 мая, 02:10

Китай запустил к орбитальной станции космический корабль "Шэньчжоу-16"

Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с китайским пилотируемым космическим кораблём "Шэньчжоу-16" стартовала с космодрома Цзюцюань. Прямую трансляцию ведёт Центральное телевидение Китая.

Запуск осуществлён в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск). На борту находится экипаж из трёх человек, они прибудут к орбитальной станции "Тяньгун".

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Командир экипажа генерал-майор Цзин Хайпэн, инженер Чжу Янчжу и специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао проведут на станции около пяти месяцев и вернутся на Землю в ноябре.

Ранее Лайф рассказывал, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon с туристическим экипажем. Он должен покинуть Международную космическую станцию во вторник, 30 мая.

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Кадр видео cctv.com

Артур Лапсаков
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