Китай запустил к орбитальной станции космический корабль "Шэньчжоу-16"
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с китайским пилотируемым космическим кораблём "Шэньчжоу-16" стартовала с космодрома Цзюцюань. Прямую трансляцию ведёт Центральное телевидение Китая.
Запуск осуществлён в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск). На борту находится экипаж из трёх человек, они прибудут к орбитальной станции "Тяньгун".
Командир экипажа генерал-майор Цзин Хайпэн, инженер Чжу Янчжу и специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао проведут на станции около пяти месяцев и вернутся на Землю в ноябре.
Ранее Лайф рассказывал, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon с туристическим экипажем. Он должен покинуть Международную космическую станцию во вторник, 30 мая.
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