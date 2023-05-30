Уроженка России и сотрудники итальянских спецслужб погибли при крушении яхты

В Италии 28 мая на озере Лаго-Маджоре на границе со Швейцарией потерпела крушение яхта. Погибло четыре человека, в том числе жена капитана — уроженка России — и сотрудники местных спецслужб. Об этом сообщает газета Varese News.

По информации издания, причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия. На борту яхты находилось 25 человек, большинство из них добрались до берега самостоятельно.