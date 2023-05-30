Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

После успешного выхода китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-16" на орбиту Земли был установлен новый рекорд по числу находящихся там землян.

Теперь на орбите 17 человек. Трое на китайской орбитальной станции "Тяньгун", а также одиннадцать — на Международной космической станции.

В Управлении программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA) уточнили, что "Шэньчжоу-16" через десять минут после старта отделился от ракеты, благополучно достиг заданной орбиты и "функционирует в штатном режиме".