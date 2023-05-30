На юго-западе Москвы частично перекрыли движение после атаки дронов
Власти Москвы сообщили о перекрытии движения по части улицы Удальцова
В Москве после утренней атаки беспилотников перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.
"Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова", — говорится в сообщении.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Напомним, что именно на Ленинском проспекте в 30-этажный дом во вторник утром врезался дрон. Он нёс три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали. Сейчас сапёры занимаются разминированием. БПЛА ударил в квартиру на 14-м этаже. Другая атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно.