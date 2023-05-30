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30 мая, 08:09

В США заявили о сокрушительном ударе по доллару со стороны РФ и КНР

Журналист Моррис: Замена доллара в БРИКС является ударом России и Китая по США

Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, ускорив уход от американской валюты. Об этом заявил журналист Клейтон Моррис. Он указал на растущее желание в мире отказаться от национальной валюты США.

"[Президент России Владимир] Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу. <...> Всё больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия — все отходят от доллара для проведения транзакций", сказал он в ролике на своём YouTube-канале Redacted.

Причём западные СМИ, указал автор, практически полностью проигнорировали этот факт, а США тем временем продолжают занимать деньги у Китая и тратить их на военно-промышленный комплекс, усугубляя ситуацию с госдолгом и создавая предпосылки для дедолларизации.

Что касается антироссийских санкций, то они лишь навредили их инициаторам, так как Москва смогла заменить европейских импортёров своего газа.

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Ранее стало известно о намерении стран – членов БРИКС обсудить создание общей валюты на летнем саммите в ЮАР. По словам французского обозревателя Александра Лемуана, к такому решению объединение подталкивает санкционная политика Запада в отношении КНР и РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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