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Опубликовано 30 мая 2023, 11:51

В России вступили в силу новые нормы поддержки участников СВО

Володин: Начали работать новые нормы поддержки участников СВО и их семей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу законов, среди которых документ о новых нормах поддержки участников СВО, их семей.

Так, участники СВО из числа детей-сирот получат жильё от государств в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих смогут пользоваться прежним служебным жильём при отправке кормильца в зону боевых действий или за пределы РФ. Кроме того, задействованные в зоне спецоперации военные больше не будут платить госпошлину за восстановление паспорта и водительских прав.

"Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чём не будут нуждаться", отметил Володин в своём телеграм-канале.

Другой закон обеспечит своевременное перечисление НДФЛ в местные и региональные бюджеты, что поспособствует более эффективной трате средств, а также финансированию обязательств местных властей.

Ещё одно нововведение касается устройств для потребления никотиносодержащей продукции (вейпов): ими можно будет торговать только в магазинах и павильонах.

Путин: Консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО
Путин: Консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО

Как сообщал Лайф, ранее рабочая группа по вопросам СВО предложила включить в единый стандарт региональных мер по поддержке участников спецоперации и их семей двадцать обязательных видов помощи.

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