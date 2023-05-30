В России вступили в силу новые нормы поддержки участников СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу законов, среди которых документ о новых нормах поддержки участников СВО, их семей.

Так, участники СВО из числа детей-сирот получат жильё от государств в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих смогут пользоваться прежним служебным жильём при отправке кормильца в зону боевых действий или за пределы РФ. Кроме того, задействованные в зоне спецоперации военные больше не будут платить госпошлину за восстановление паспорта и водительских прав.

"Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чём не будут нуждаться", — отметил Володин в своём телеграм-канале.

Другой закон обеспечит своевременное перечисление НДФЛ в местные и региональные бюджеты, что поспособствует более эффективной трате средств, а также финансированию обязательств местных властей.

Ещё одно нововведение касается устройств для потребления никотиносодержащей продукции (вейпов): ими можно будет торговать только в магазинах и павильонах.