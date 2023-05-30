В Госдуме назвали единственное условие, при котором можно будет менять пол
Депутат Филатова: Менять пол разрешат только детям с физиологическими аномалиями
Медицинские операции по смене пола в РФ будут возможны только при лечении врождённых физиологических аномалий у детей. Решение о таком вмешательстве будет принимать врачебная комиссия. Такой подход поддержали фракции на Совете Думы, сообщила депутат Ирина Филатова.
"Вчера на Совете Думы было достигнуто соглашение об итоговом варианте, который был поддержан всеми фракциями. Медицинские операции по смене пола будут возможны только для детей при лечении врождённых физиологических аномалий по решению врачебной комиссии", — написала она.
Кроме того, запретят вносить изменения в персональные данные в ЗАГС на основании информации от медицинских организаций об изменении пола.
"Трансгендерная секта лишается возможности калечить людям жизнь без шанса исправить ошибку", — добавила она.
Ранее Лайф писал о том, что в Госдуму внесут законопроект о запрете смены пола без операции. Такую идею поддержал председатель ГД Вячеслав Володин.
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