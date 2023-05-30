Зеленский польстил Южной Корее и попросил у неё оружие
Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны
Украина просит у Южной Кореи предоставить ей системы противовоздушной обороны и оборудование для защиты энергосистем, а также Киеву нужна помощь с системой раннего предупреждения о российских авиаударах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо".
Как подчеркнул он, Киеву известно, что эта страна ограничена в вопросах поставок оружия за рубеж из-за особенностей национального законодательства.
"Я знаю, что существует ряд ограничений в том, что касается поддержки оружием. Однако я думаю, что эти принципы Южной Кореи не должны применяться по отношению к системам обороны и средствам защиты энергосистем, которые Южная Корея пока не поставляет", — отметил он в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо".
По мнению Зеленского, системы противовоздушной обороны — это не оружие, а оборонительное оборудование. Лидер Украины уверен, что для восстановления его страны нужен "небесный щит" и попросил Южную Корею помочь Киеву в этом вопросе. Зеленский также поблагодарил за обещание предоставить ВСУ оборудование для разминирования.
"Украина похожа на Южную Корею 70 лет назад", когда та нуждалась в помощи других стран, благодаря которой и "родилась свободная, демократическая и процветающая Корея", — сказал Зеленский.
Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский передал своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю список желаемого нелетального вооружения. Их первая встреча состоялась на полях саммита "Большой семёрки" в японской Хиросиме.
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