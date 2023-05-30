Регион

Уведомления отключены

30 мая, 09:15

Зеленский польстил Южной Корее и попросил у неё оружие

Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны

Украина просит у Южной Кореи предоставить ей системы противовоздушной обороны и оборудование для защиты энергосистем, а также Киеву нужна помощь с системой раннего предупреждения о российских авиаударах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо".

Как подчеркнул он, Киеву известно, что эта страна ограничена в вопросах поставок оружия за рубеж из-за особенностей национального законодательства.

"Я знаю, что существует ряд ограничений в том, что касается поддержки оружием. Однако я думаю, что эти принципы Южной Кореи не должны применяться по отношению к системам обороны и средствам защиты энергосистем, которые Южная Корея пока не поставляет", — отметил он в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо".

По мнению Зеленского, системы противовоздушной обороны — это не оружие, а оборонительное оборудование. Лидер Украины уверен, что для восстановления его страны нужен "небесный щит" и попросил Южную Корею помочь Киеву в этом вопросе. Зеленский также поблагодарил за обещание предоставить ВСУ оборудование для разминирования.

"Украина похожа на Южную Корею 70 лет назад", когда та нуждалась в помощи других стран, благодаря которой и "родилась свободная, демократическая и процветающая Корея", — сказал Зеленский.

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский сделал из страны новый Афганистан

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский сделал из страны новый Афганистан

Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский передал своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю список желаемого нелетального вооружения. Их первая встреча состоялась на полях саммита "Большой семёрки" в японской Хиросиме.

Обложка ©

Telegram / Владимир Зеленский

Илья Суриков
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров