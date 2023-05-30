Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции РФ
Президент РФ Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
"Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в документе. Данный указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на Минюст, Безродная покидает ведомство в связи с переходом на другую работу. В министерстве указали, что Безродная долгое время возглавляла одно из самых сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов. За многолетнюю добросовестную службу Безродная награждена медалью Михаила Сперанского.
Ранее сообщалось, что Путин во время встречи с действующим главой Якутии Айсеном Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона в сентябре.