Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции РФ

"Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в документе. Данный указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Минюст, Безродная покидает ведомство в связи с переходом на другую работу. В министерстве указали, что Безродная долгое время возглавляла одно из самых сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов. За многолетнюю добросовестную службу Безродная награждена медалью Михаила Сперанского.