"Мы видим результаты": Власти Грузии назвали причину конфликта на Украине
Премьер Грузии Гарибашвили: Желание Украины быть в НАТО привело к конфликту с РФ
Желание киевских властей добиться вступления Украины в состав НАТО стало одной из причин конфликта с Россией. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.
"Каждый знает, я думаю, причину. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин были воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты", — приводит газета "Квирис палитра" его слова.
А ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе рассказал, как Украина призывала открыть второй фронт против России. По его словам, в Тбилиси часто обсуждалась подобная просьба.
ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE