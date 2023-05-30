"Мы видим результаты": Власти Грузии назвали причину конфликта на Украине

Желание киевских властей добиться вступления Украины в состав НАТО стало одной из причин конфликта с Россией. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Каждый знает, я думаю, причину. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин были воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты", — приводит газета "Квирис палитра" его слова.