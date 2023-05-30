Регион

Уведомления отключены

30 мая, 09:42

"Мы видим результаты": Власти Грузии назвали причину конфликта на Украине

Премьер Грузии Гарибашвили: Желание Украины быть в НАТО привело к конфликту с РФ

Желание киевских властей добиться вступления Украины в состав НАТО стало одной из причин конфликта с Россией. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Каждый знает, я думаю, причину. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин были воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты", — приводит газета "Квирис палитра" его слова.

На Украине предложили переименовать Грузию

На Украине предложили переименовать Грузию

А ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе рассказал, как Украина призывала открыть второй фронт против России. По его словам, в Тбилиси часто обсуждалась подобная просьба.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Грузия
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров