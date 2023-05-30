Вассерман отреагировал на появление "Хогвартса" в Подмосковье

Изучение магии в специализированных "образовательных" учреждениях иногда даже необходимо и любопытно, но нужно помнить о том, что это всё сказки. Таким образом член думского Комитета по образованию Анатолий Вассерман прокомментировал появление "магических" курсов в подмосковной Ивантеевке.

Он отметил, что в природе не существует магии как возможности мысленными силами управлять физическими процессами. По его мнению, изучение этого предмета не более полезно, чем исследование других видов сказок. При этом парламентарий считает, что "магические" курсы любопытны и нужны, но во время "изучения колдовства" нужно помнить о реальности.

"Скажем, замечательные работы советского филолога Владимира Проппа об исторических корнях волшебных сказок давно стали классикой. Но Пропп, естественно, не пытался делать вид, что за этими сказками стоит что-то реальное, а человек, ознакомившийся с его трудами, сможет и впрямь, вырвав кусок из бороды и произнеся "трах-тибидох", что-то изменить в жизни, кроме отношения окружающих к нему как к безумцу", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Вассерман добавил, что "магические" курсы, популярные среди населения, не стоит внедрять в обычные школьные уроки. Он считает, что к этому виду "образовательной" деятельности нужно относиться так же, как к любому другому способу обмана.

Курсы магии и колдовства в Ивантеевке открыли в 2020 году. Там за деньги обучают тарологии, алхимии, демонологии, а также гипнозу и сексуальной магии.