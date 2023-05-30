"Начали с касок": В Германии запереживали, что придётся "отправлять на Украину своих сыновей"

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Эдгар Найок призвал министра экономики Германии и вице-канцлера страны Роберта Хабека уйти в отставку. В популярном немецком телеграм-канале Achse der Wahrheit парламентарий заявил, что сами немцы сейчас как никогда нуждаются в деньгах, а Берлин их отправляет на вооружение Украины.

В частности, Найок отметил, что 80% мостов в Саксонии требуют ремонта, также необходимо привести в порядок улицы, школы и детские сады. При этом вместо помощи согражданам власти страны попросту все деньги "вышвыривают впустую".

"Нам нужны деньги в нашей стране, это намного важнее! У нас очень серьёзные проблемы. Посмотрите, например, на поставку оружия [Украине]. Мы против поставок оружия! Начали с касок, а уже поставляем танки и говорим о самолётах. Так скоро дойдёт до того, что мы будем должны отправлять туда наших сыновей", — подчеркнул Найок.

Он убеждён, что Германия докатилась до такого кризиса из-за политики Хабека. То, что сейчас творит вице-канцлер, парламентарий назвал беспределом, который возможен в "банановой республике", но не в Германии.