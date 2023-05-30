"Нужны хорошие отношения": На Украине заявили, что Киеву не нужна "российская земля"

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что стране не "нужна российская земля". Таким образом он ответил на вопрос о том, планирует ли Киев в ходе контрнаступления нападать на РФ. В беседе с медиагруппой Funke Резников также заверил, что Киеву нужны хорошие отношения с Россией.

Говоря об обстрелах Белгородской области, он заявил, что Украина реализовывает планы на разных участках поля боя. При этом некоторые атаки министр списал на действия бывших жителей России, которые примкнули к киевскому режиму. По его мнению, наступательные движения возможны "в двух или трёх местах на поле боя как на юге, так и на востоке".