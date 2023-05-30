"Нужны хорошие отношения": На Украине заявили, что Киеву не нужна "российская земля"
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киеву не "нужна российская земля"
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что стране не "нужна российская земля". Таким образом он ответил на вопрос о том, планирует ли Киев в ходе контрнаступления нападать на РФ. В беседе с медиагруппой Funke Резников также заверил, что Киеву нужны хорошие отношения с Россией.
Говоря об обстрелах Белгородской области, он заявил, что Украина реализовывает планы на разных участках поля боя. При этом некоторые атаки министр списал на действия бывших жителей России, которые примкнули к киевскому режиму. По его мнению, наступательные движения возможны "в двух или трёх местах на поле боя как на юге, так и на востоке".
Ранее Лайф писал, что президент Чехии посоветовал Киеву не торопиться с контрнаступлением. По его мнению, если Украина потерпит поражение, то второго шанса в этом году у неё не будет.
Getty Images / Thomas Lohnes