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Опубликовано 30 мая 2023, 10:47

Французский генерал счёл правильной стратегию России на Украине

Французский генерал Делаварде: СВО является частью войны за многополярный мир

Конфликт на Украине является частью глобального противостояния за многополярный мир и против западной гегемонии, заявил французский генерал Доминик Делаварде, командовавший элитными пехотными подразделениями и выполнявший разведывательные задания высокого уровня.

"Я думаю, что боевые действия на Украине — это малая часть того, что происходит в мире. Мы являемся свидетелями глобального противостояния, которое выходит за рамки военного конфликта между Россией и Украиной. Мы наблюдаем войну двух лагерей: стран, выступающих за многополярность, и лагеря США и НАТО. Так что Украина — только малая часть происходящего", сказал он в интервью изданию Stratpol.

Генерал добавил, что сейчас время на стороне России, так как она выбрала правильную стратегию: на это указывают процессы, происходящие в Африке, Азии и Южной Америке, а Запад тем временем с каждым днём становится всё слабее. Делаварде считает, что ход спецоперации окажет влияние на выборы президента США 2024 года, после чего появится "свет в конце туннеля" и мир станет возможным.

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Матвей Константинов
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