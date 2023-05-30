Французский генерал счёл правильной стратегию России на Украине

Конфликт на Украине является частью глобального противостояния за многополярный мир и против западной гегемонии, заявил французский генерал Доминик Делаварде, командовавший элитными пехотными подразделениями и выполнявший разведывательные задания высокого уровня.

"Я думаю, что боевые действия на Украине — это малая часть того, что происходит в мире. Мы являемся свидетелями глобального противостояния, которое выходит за рамки военного конфликта между Россией и Украиной. Мы наблюдаем войну двух лагерей: стран, выступающих за многополярность, и лагеря США и НАТО. Так что Украина — только малая часть происходящего", — сказал он в интервью изданию Stratpol.

Генерал добавил, что сейчас время на стороне России, так как она выбрала правильную стратегию: на это указывают процессы, происходящие в Африке, Азии и Южной Америке, а Запад тем временем с каждым днём становится всё слабее. Делаварде считает, что ход спецоперации окажет влияние на выборы президента США 2024 года, после чего появится "свет в конце туннеля" и мир станет возможным.