Шойгу заявил о неспособности НАТО повлиять на исход СВО

Поддержка Украины странами НАТО не может повлиять на исход военной спецоперации, действия стран Запада лишь затягивают конфликт. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании ведомства.

"Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход СВО", — сказал министр.

Он также отметил, что ВСУ с использованием натовского вооружения продолжают наносить удары по соцобъектам, проводить теракты против российских граждан. Однако наши военные "максимально жёстко реагируют" на подобные выходки украинских бойцов, резюмировал Шойгу.