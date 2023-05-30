Шойгу заявил о неспособности НАТО повлиять на исход СВО
Шойгу: Поддержка Украины Западом не может повлиять на исход СВО
Поддержка Украины странами НАТО не может повлиять на исход военной спецоперации, действия стран Запада лишь затягивают конфликт. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании ведомства.
"Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход СВО", — сказал министр.
Он также отметил, что ВСУ с использованием натовского вооружения продолжают наносить удары по соцобъектам, проводить теракты против российских граждан. Однако наши военные "максимально жёстко реагируют" на подобные выходки украинских бойцов, резюмировал Шойгу.
Ранее Шойгу на этом же совещании озвучил свежие данные о потерях ВСУ. По его словам, противник лишился 16 самолётов, пяти вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.
ТАСС / Андрей Рубцов