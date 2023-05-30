Шойгу: ВС РФ совершенствуют применение авиации в ходе СВО
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине совершенствуют способы применения авиации. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник.
"Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы", — проинформировал генерал армии.
Шойгу рассказал, что в войсках задействуют новые подходы к подготовке авиационного персонала и стараются внедрять полученный боевой опыт в учебный процесс. Это помогает усовершенствовать критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полётов, отметил он.
Ранее министр обороны России озвучил свежие данные о потерях ВСУ. Потери украинских войск за этот месяц, по данным Шойгу, превысили цифру в 16 тысяч военнослужащих. Кроме того, противник лишился 16 самолётов, пяти вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.