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Опубликовано 30 мая 2023, 10:35

Шойгу: ВС РФ совершенствуют применение авиации в ходе СВО

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине совершенствуют способы применения авиации. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник.

"Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы", проинформировал генерал армии.

Шойгу рассказал, что в войсках задействуют новые подходы к подготовке авиационного персонала и стараются внедрять полученный боевой опыт в учебный процесс. Это помогает усовершенствовать критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полётов, отметил он.

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Ранее министр обороны России озвучил свежие данные о потерях ВСУ. Потери украинских войск за этот месяц, по данным Шойгу, превысили цифру в 16 тысяч военнослужащих. Кроме того, противник лишился 16 самолётов, пяти вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

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Vk.com / Министерство обороны / Андрей Канамов

Марина Калегина
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