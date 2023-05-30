Организатор массовой драки на Хованском кладбище пытался совершить суицид в СИЗО

Организатор массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году Георгий Макарьев попытался покончить с собой в московском СИЗО "Матросская тишина", сообщает SHOT.

Это произошло накануне, 29 мая. По информации телеграм-канала, 45-летний Макарьев выжил, он был отправлен в реанимацию.

Георгий Макарьев — организатор беспорядков на Хованском кладбище в 2016 году. По данным следствия, там произошли перестрелка и драка из-за передела бизнеса. Руководство кладбища захотело вытеснить трудовых мигрантов, обслуживающих эту территорию. В стычке участвовали около 200 человек, в результате трое погибли, ещё свыше 30 были ранены. В 2020 году суд приговорил Макарьева к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.