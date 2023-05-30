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30 мая, 12:11

Организатор массовой драки на Хованском кладбище пытался совершить суицид в СИЗО

<p>Георгий Макарьев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52199" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Георгий Макарьев. Обложка © Telegram / SHOT

Организатор массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году Георгий Макарьев попытался покончить с собой в московском СИЗО "Матросская тишина", сообщает SHOT.

Это произошло накануне, 29 мая. По информации телеграм-канала, 45-летний Макарьев выжил, он был отправлен в реанимацию.

Георгий Макарьев — организатор беспорядков на Хованском кладбище в 2016 году. По данным следствия, там произошли перестрелка и драка из-за передела бизнеса. Руководство кладбища захотело вытеснить трудовых мигрантов, обслуживающих эту территорию. В стычке участвовали около 200 человек, в результате трое погибли, ещё свыше 30 были ранены. В 2020 году суд приговорил Макарьева к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве 35-летний майор полиции попал в реанимацию после попытки суицида. По версии следователей, в момент ЧП 35-летний оперативник был пьян.

Наталья Исакова
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