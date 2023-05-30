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30 мая, 12:37
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Россиянка с детьми прорвалась из Польши в Белоруссию, протаранив шлагбаум

<p>В Польше на границе с Белоруссией россияне протаранили шлагбаумы. Фото © Telegram / ГраницаBYPL</p>

В Польше на границе с Белоруссией россияне протаранили шлагбаумы. Фото © Telegram / ГраницаBYPL

Россиянка с тремя детьми на автомобиле протаранила шлагбаум на границе, прорвавшись из Польши в Белоруссию. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По её данным, семья была на автомобиле BMW со шведскими регистрационными номерами. Границу пересекла женщина с тремя детьми. У одного из них российский паспорт, у двух других — шведские, причём им запрещено покидать эту страну. Мужчину, который их сопровождал, задержали на границе.

"Российская семья с детьми протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", — сказано в сообщении.

На границе Польши с Украиной и Белоруссией выросла очередь из 900 грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией выросла очередь из 900 грузовиков

Радиостанция уточняет, что машина резко двинулась в сторону Белоруссии, когда польский офицер собрал паспорта для проверки. Автомобиль протаранил шлагбаумы и проехал по шипам. Затем он остановился на пограничном мосту. Задержанный мужчина понесёт ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Польша закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

Илья Суриков
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