Россиянка с детьми прорвалась из Польши в Белоруссию, протаранив шлагбаум

Россиянка с тремя детьми на автомобиле протаранила шлагбаум на границе, прорвавшись из Польши в Белоруссию. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По её данным, семья была на автомобиле BMW со шведскими регистрационными номерами. Границу пересекла женщина с тремя детьми. У одного из них российский паспорт, у двух других — шведские, причём им запрещено покидать эту страну. Мужчину, который их сопровождал, задержали на границе.

"Российская семья с детьми протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", — сказано в сообщении.

Радиостанция уточняет, что машина резко двинулась в сторону Белоруссии, когда польский офицер собрал паспорта для проверки. Автомобиль протаранил шлагбаумы и проехал по шипам. Затем он остановился на пограничном мосту. Задержанный мужчина понесёт ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.