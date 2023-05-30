На Украине разрешили забирать на фронт 25-летних неслуживших
На Украине снизили предельный возраст для призыва на срочную службу до 25 лет
На Украине снизили предельный возраст пребывания граждан на военном учёте до 25 лет. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учёте призывников с 27- до 25-летнего возраста", — написал он в телеграм-канале, отметив, что данную инициативу поддержало 304 депутата.
Таким образом, в зону боевых действий теперь смогут отправлять украинцев уже с возраста 25 лет (а не с 27 лет, как до сих пор). Это будет возможным, даже если они не проходили срочную службу и не обучались на военной кафедре.
Напомним, 2 мая на Украине продлили мобилизацию и военное положение. Теперь оно действует до 18 августа.
Getty Images / John Moore