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Опубликовано 30 мая 2023, 12:44
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Раскрыты данные о суточных потерях ВСУ на Донецком направлении

Конашенков: До 145 бойцов ВСУ уничтожено на Донецком направлении за сутки

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 145 бойцов ВСУ на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 145 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, на этом же направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе села Красное в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ.

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Ранее Минобороны сообщило об ударе по центрам принятия решений ВСУ, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. Как отметили в ведомстве, все объекты в итоге были поражены.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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