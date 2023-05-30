Раскрыты данные о суточных потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 145 бойцов ВСУ на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 145 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, на этом же направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе села Красное в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ.