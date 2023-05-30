Врач рассказал, кому лучше отказаться от ароматных трав

Чтобы заготовить приправы для консервации, многие дачники высаживают ароматные травы, например базилик и кинзу. Однако некоторым от них лучше отказаться, чтобы не было проблем со здоровьем.

Так, ревень не стоит употреблять гипертоникам, людям с подагрой и мочекаменной болезнью, а также при панкреатите, язвенной болезни желудка и геморрое. Об этом заявил врач – эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов. Базилик, по его словам, тоже может быть опасен, вплоть до отравления.

"Его нельзя включать в рацион людям, которые принимают антикоагулянты. Также базилик снижает количество сахара в крови, поэтому он противопоказан пациентам с сахарным диабетом. У беременных женщин базилик может спровоцировать сокращение матки, вплоть до прерывания беременности. Несовместимо растение и с лекарствами от тошноты и рвоты", — приводит слова Иванова "Вести Подмосковья".

Пастернак же, как отметил эксперт, улучшает работу сердца, его также используют и как лёгкое мочегонное, чтобы вывести из организма лишнюю воду. Но пациентам с хроническими заболеваниями почек и нарушениями со стороны нервной системы от такого растения лучше отказаться.

Говоря о кинзе, врач отметил, что её нельзя употреблять при обострениях гастрита и панкреатита. Растение не следует включать в рацион людям с тромбофлебитом и ишемической болезнью сердца. Кроме того, Иванов рассказал об опасности любистока: все части растения ядовиты до цветения и не подлежат в это время заготовке. Употреблять его нельзя беременным, людям с аллергией на эфирные масла, а также пациентам с внутренними кровотечениями.

Упомянута и черемша. Растение укрепляет иммунитет и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, однако оказывает раздражающее действие на ЖКТ. Детям до трёх лет черемшу лучше не давать. А чтобы ароматы высаженных пахучих растений не смешивались, стоит рассадить разные виды пряных трав подальше друг от друга.