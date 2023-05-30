Регион

Уведомления отключены

30 мая, 12:57

В Улан-Удэ пилотов самолёта попытались ослепить лазером при взлёте

Экипаж самолёта, вылетевшего из Улан-Удэ в китайский город Харбин, пытались ослепить лазером при взлёте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, борт авиакомпании "Авиастар-ТУ" вылетал из Улан-Удэ накануне около 19:00. Неизвестные дважды направили луч в сторону кабины пилотов. Командир воздушного судна принял решение продолжать полёт. В итоге посадка прошла штатно.

Над самолётом "Победы" у Шереметьево пролетели два неопознанных объекта

Над самолётом "Победы" у Шереметьево пролетели два неопознанных объекта

Ранее Лайф писал, что в Кемеровской области самолёт с 157 пассажирами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Это произошло в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров