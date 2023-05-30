В Улан-Удэ пилотов самолёта попытались ослепить лазером при взлёте

Экипаж самолёта, вылетевшего из Улан-Удэ в китайский город Харбин, пытались ослепить лазером при взлёте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, борт авиакомпании "Авиастар-ТУ" вылетал из Улан-Удэ накануне около 19:00. Неизвестные дважды направили луч в сторону кабины пилотов. Командир воздушного судна принял решение продолжать полёт. В итоге посадка прошла штатно.