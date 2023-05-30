В Улан-Удэ пилотов самолёта попытались ослепить лазером при взлёте
Экипаж самолёта, вылетевшего из Улан-Удэ в китайский город Харбин, пытались ослепить лазером при взлёте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, борт авиакомпании "Авиастар-ТУ" вылетал из Улан-Удэ накануне около 19:00. Неизвестные дважды направили луч в сторону кабины пилотов. Командир воздушного судна принял решение продолжать полёт. В итоге посадка прошла штатно.
Ранее Лайф писал, что в Кемеровской области самолёт с 157 пассажирами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Это произошло в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова. К счастью, никто не пострадал.
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