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30 мая, 13:20

Путин: Украину контролировали люди, вставшие на путь создания "анти-России"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину после распада СССР контролировали люди, которые с подачи Запада выбрали путь создания там "анти-России". Об этом он сказал во вторник во время общения с представителями креативных индустрий в центре "Зотов".

Путин прокомментировал отношения России и Украины. Видео © LiFE

"В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории "анти-России", сказал Путин.

По мнению главы государства, конкуренция между Россией и Украиной изначально была неизбежна после распада СССР, но была надежда, что это будет цивилизованный процесс.

Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины

Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины

Ранее Путин отмечал, что Украина называет Россию агрессором, а сама продолжает кассировать деньги за транзит энергоресурсов в Европу.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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