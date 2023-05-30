Путин: Украину контролировали люди, вставшие на путь создания "анти-России"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину после распада СССР контролировали люди, которые с подачи Запада выбрали путь создания там "анти-России". Об этом он сказал во вторник во время общения с представителями креативных индустрий в центре "Зотов".

Путин прокомментировал отношения России и Украины. Видео © LiFE

"В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории "анти-России", — сказал Путин.

По мнению главы государства, конкуренция между Россией и Украиной изначально была неизбежна после распада СССР, но была надежда, что это будет цивилизованный процесс.